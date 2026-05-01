Vanchiglia al buio, chiesto il potenziamento dell’illuminazione pubblica

Nuove segnalazioni accendono i riflettori - è proprio il caso di dirlo - sulla scarsa illuminazione nel quartiere Vanchiglia. I consiglieri della Circoscrizione 7 Giuseppe Cammarata, Ernesto Ausilio, Ferdinando D'Apice, Romano Luvison, Francesco Martino e Silvio Sabatino hanno presentato un ordine del giorno per chiedere un intervento concreto nelle vie più frequentate della zona, in particolare nelle ore serali e notturne.

Le criticità tra via Santa Giulia e via Giulia di Barolo

Il problema riguarda soprattutto l’area attorno alla chiesa di Santa Giulia, tra via Santa Giulia e via Giulia di Barolo, uno dei punti nevralgici del quartiere, molto frequentato per la presenza di locali e attività di somministrazione. Proprio qui, dove di recente è stata portata a termine un’operazione anti spaccio, l’illuminazione pubblica risulta insufficiente, in particolare lungo i due assi laterali paralleli alla parrocchia. In uno dei tratti più critici, infatti, è presente un solo lampione centrale sospeso, ritenuto non adeguato a garantire visibilità e sicurezza.

La richiesta: più luce e un sopralluogo tecnico

L’appello è quello di organizzare un sopralluogo serale, durante l’accensione dei lampioni. L’obiettivo è verificare sul campo le criticità e valutare l’installazione di un numero adeguato di nuovi punti luce. “Parliamo di un’area molto viva della città, frequentata ogni sera da centinaia di persone - spiega Cammarata - Non è accettabile che zone così centrali restino al buio o con un’illuminazione insufficiente. Serve un intervento rapido per garantire sicurezza e vivibilità”.

Sulla stessa linea D’Apice: “La situazione attuale non è adeguata al flusso di persone che attraversa queste vie. Il sopralluogo sarà fondamentale per individuare soluzioni concrete e restituire sicurezza a Vanchiglia”.