Marco Giovannini nuovo Presidente delle OGR Torino

Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT dedicato all’innovazione e alla cultura contemporanea, rafforzano la propria governance per sostenere una nuova fase di sviluppo e consolidare i risultati raggiunti negli ultimi anni.

L’Assemblea dei Soci di OGR-CRT ScpA ha deliberato oggi la nomina di Marco Giovannini quale nuovo Presidente delle OGR Torino, che guiderà, in sinergia con l’Amministratore Delegato Davide Canavesio, l’hub della Fondazione CRT. Cavaliere del Lavoro dal 2012, imprenditore con oltre quarant’anni di esperienza, Marco Giovannini porta alla guida delle OGR Torino una competenza di profilo internazionale nei settori dell’innovazione, dell’industria e della finanza, unita a una profonda conoscenza della Fondazione CRT e degli enti collegati maturata ricoprendo il ruolo di consigliere per oltre dieci anni.

“Oggi le OGR sono un centro sempre più autorevole di produzione culturale e tecnologica, in dialogo con le istituzioni più prestigiose e gli ecosistemi più importanti al mondo – ha affermato Marco Giovannini, Presidente delle OGR Torino -. Il nostro impegno sarà consolidare questa traiettoria e rafforzare il posizionamento internazionale dell’hub, contribuendo a rendere Torino sempre più attrattiva per nuove idee, progetti e collaborazioni”.

“Il progetto delle OGR, nato a Torino grazie alla visione e all’impegno della Fondazione CRT, entra in una nuova fase del suo percorso di sviluppo. In questi anni l’hub si è affermato come uno spazio di riferimento per l’ecosistema della cultura e dell’innovazione, favorendo ricerca, sperimentazione e apertura internazionale - ha dichiarato Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT -. Il rafforzamento della governance delle OGR accompagna questa evoluzione e rappresenta un passaggio significativo nel consolidamento del ruolo strategico dell’hub”.

“Negli ultimi anni le OGR hanno dimostrato una forte capacità di crescita e grazie al sostegno strategico della Fondazione CRT hanno saputo affermarsi come piattaforma capace di connettere creatività, ricerca, impresa – ha commentato Davide Canavesio, Amministratore Delegato delle OGR Torino -. Vogliamo rafforzare ulteriormente questa traiettoria di crescita, puntando su maggiore apertura e inclusività, sull’ampliamento dei progetti e delle collaborazioni internazionali e su un impatto ancora più forte sul territorio e sull’ecosistema dell’innovazione apertura e inclusività, più progetti e partner internazionali, e un impatto ancora più forte sul territorio e sull’ecosistema dell’innovazione”.

In linea con il rafforzamento della governance, il Consiglio di Amministrazione di OGR-CRT ScpA, riunitosi a seguito dell’Assemblea dei Soci, ha inoltre nominato vicepresidente Giampiero Leo, figura di riconosciuta esperienza nelle istituzioni e nel mondo culturale, con l’obiettivo di supportare le numerose progettualità previste per i prossimi anni.