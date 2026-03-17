Extra Lever a Montecarlo: ingegneria e architettura italiana per il retail e il lusso internazionale (Video)

Una realtà torinese dell’ingegneria e dell’architettura che guarda ai mercati internazionali e ai settori più dinamici del lusso e del retail. Tra le aziende presenti al Forum imprenditoriale Italia–Principato di Monaco di Montecarlo c’era anche Extra Lever Srl, società di ingegneria e consulenza multidisciplinare specializzata nella progettazione e nel project management per il settore residenziale, turistico-ricettivo e commerciale.

A rappresentare l’azienda è stata Gaia Gandione, che ha spiegato come la partecipazione all’evento sia legata proprio al posizionamento dell’azienda nei mercati legati al design e all’alta gamma.

“Siamo stati attirati dall’etichetta lusso – racconta Gandione – perché la nostra specializzazione nel retail ci porta a lavorare con clienti nel mondo della moda e del design, dove la qualità dei materiali e la cura del dettaglio sono fondamentali”.

Progettazione e project management a livello internazionale. Extra Lever opera come società integrata di ingegneria, architettura e construction project management, accompagnando i clienti in tutte le fasi dello sviluppo di un progetto: dalla progettazione alla direzione lavori fino alla gestione complessiva del processo costruttivo.

L’azienda ha sviluppato nel tempo una forte specializzazione nel settore retail di fascia alta, collaborando con brand e realtà internazionali che richiedono soluzioni architettoniche e costruttive di grande qualità.

“In molti casi – spiega Gandione – seguiamo l’intero percorso progettuale e operativo, dalla definizione degli spazi fino all’installazione finale. Lavoriamo spesso con materiali di altissima qualità e questo ci porta a collaborare con realtà molto importanti nel mondo della moda e del design”.

Una presenza globale. Extra Lever è oggi una realtà con una presenza internazionale consolidata. L’azienda dispone infatti di sedi operative a Milano, Londra, New York e Sydney, da cui coordina progetti sviluppati in diversi Paesi.

Accanto alle attività di progettazione e management, il gruppo collabora anche con il partner Extravega, realtà specializzata nella produzione di facciate, rivestimenti e componenti di interior design personalizzati.

Questo modello consente all’azienda di offrire un servizio completo, capace di integrare progettazione architettonica, ingegneria e produzione di elementi costruttivi su misura.

Dalle origini italiane allo sviluppo internazionale. La storia dell’azienda nasce in Italia, con le prime esperienze professionali sviluppate a Torino in ambito ingegneristico e architettonico. Nel tempo l’attività si è progressivamente ampliata, portando alla realizzazione di numerosi progetti nel settore edilizio e alla costruzione di una reputazione basata su qualità e affidabilità.

Il percorso di internazionalizzazione è iniziato nel 2017, con il primo progetto sviluppato a Dubai. Da lì l’espansione è proseguita con interventi in diverse città, tra cui New York e le Bahamas, consolidando la presenza dell’azienda sui mercati globali.

Nel 2018 la società è stata riorganizzata e rilanciata con il nuovo nome Extra Lever Srl, rafforzando il focus sul Programme e Construction Project Management e sulla crescita internazionale.

Gli obiettivi per il 2026. Guardando al futuro, l’azienda punta a consolidare ulteriormente la propria presenza nei mercati esteri, in particolare in alcune aree strategiche.

“L’obiettivo per il 2026 – conclude Gandione – è continuare a espanderci, soprattutto nei mercati arabi e nel Middle East, dove abbiamo già maturato una buona esperienza e dove crediamo ci siano ancora importanti opportunità di sviluppo”.

In un contesto globale complesso, Extra Lever continua dunque a investire nella crescita internazionale, portando nel mondo competenza progettuale italiana, capacità ingegneristica e attenzione ai dettagli, elementi sempre più richiesti nei progetti di fascia alta legati al design, al retail e all’architettura contemporanea.