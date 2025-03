Telecamere bus corso Sommeiller, diminuiti del 70% i passaggi vietati di auto

Su corso Sommeiller sono diminuiti del 70% i passaggi non autorizzati di auto sulla corsia riservata al trasporto pubblico locale. E la linea 16 va più veloce: il tram impiega infatti quattro minuti in meno a percorrere l'anello che idealmente collega piazza Sabotino con corso Regina Margherita.

Aumentare velocità dei bus e tram

A fare il punto in Sala Rossa l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, durante la richiesta di comunicazioni presentate dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao e dal capogruppo dei Radicali Silvio Viale. "Come amministrazione - ha chiarito Foglietta - abbiamo messo in atto una serie di interventi per aumentare del 20% la velocità dei bus e tram, puntando sulla priorità semaforica e sulle corsie riservate al tpl".

I numeri

In corso Sommeiller la telecamera è stata installata lo scorso 29 agosto e, come ribadito dall'esponente della giunta, al momento non è ancora accesa. Negli scorsi giorni gli operai hanno tracciato su tutta la lunghezza del cavalcavia una striscia gialla per segnalare in modo chiaro la corsia riservata al tpl. Ed in questa fase di monitoraggio si vedono già i primi risultati: "Il passaggio di veicoli non autorizzati è passato da 730 a 250 al giorno".

Tram più veloce

Il 16 ha anche diminuito i tempi di percorrenza di quattro minuti, passando da oltre 51 a circa 48 minuti. Stanno dando anche i primi risultati le tre telecamere installate su corso Vittorio. Prima dell'accensione i varchi registravano, come ha chiarito Foglietta, "6mila passaggi non autorizzati sulle preferenziali a settimana: adesso siamo a 700".

Oltre a corso Sommeiller, resta ancora il nodo di via Vanchiglia. "I dati di accesso - ha concluso l'esponente della giunta - sono molto alti: la malasosta è una costante. Stiamo valutando soluzioni con i commercianti".

Lo Russo: "Obiettivo telecamere fare rispettare codice della strada"

A difendere la decisione della giunta i Radicali, il Partito Democratico e Sinistra Ecologista. Molto netto anche il sindaco Stefano Lo Russo: "Il nostro obiettivo è rendere più fluido il trasporto pubblico locale, che non è solo bus, ma anche ambulanze, vigili del fuoco e taxi". "L'obiettivo delle telecamere - ha aggiunto - è fare rispettare il codice della strada. Le forze politiche che contestano la misura dicano chiaramente che sono contrari al controllo delle vetture private che vanno nelle corsie del trasporto pubblico locale".

"Come sindaco sarò felice quando le telecamere non faranno neanche più una multa perchè vorrà dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo" ha concluso il primo cittadino.