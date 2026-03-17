“Dare concretezza all’inclusione attraverso lo sport”: Bordese in campo a Pinerolo per il calcio camminato

Un pomeriggio di sport, amicizia e inclusione si è svolto il 16 marzo al campo dell’Oratorio San Domenico di Pinerolo, dove la squadra Pinerolo-Luserna Walking Football ha affrontato in un incontro amichevole la rappresentativa del reparto di Neurologia e Riabilitazione dell’Asl To3. Ospite della partita, vinta 10 a 9 dal Pinerolo-Luserna Walking Football, il consigliere regionale di Fdi Marina Bordese: “Nella ‘Settimana del cervello’, la squadra del Walking Football Pinerolo Luserna è scesa in campo contro la rappresentativa del personale della Neurologia e della Riabilitazione dell’Asl To3 per dare concretezza ad un percorso già avviato di inclusione di persone con disabilità che possono sperimentare la disciplina del ‘calcio camminato’, sentirsi parte di una squadra e praticare sport” commenta.

L’evento, promosso con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di benessere e socialità, ha visto protagonisti giocatori di ogni età e provenienza, uniti dalla passione per il calcio – in versione camminata, una disciplina sempre più diffusa che consente di praticare l’attività senza la componente di corsa, rendendola accessibile a tutti.

Durante l’incontro non sono mancati momenti di gioco intenso e grande fair play, sempre nel segno del divertimento e della collaborazione. Al termine, abbracci e sorrisi hanno suggellato una giornata che ha messo in campo il vero spirito dello sport: partecipazione, rispetto e inclusione.

Il calcio camminato, nato nel Regno Unito e introdotto in Italia negli ultimi anni, si sta affermando anche nel Pinerolese grazie alla costante attività del gruppo locale Pinerolo-Luserna WF, impegnato nella promozione di questa disciplina come occasione di socialità e salute.

L’incontro con la rappresentativa sanitaria dell’Asl To3 dimostra come la collaborazione tra mondo sportivo e sanitario possa generare esperienze positive, capaci di valorizzare il movimento, la condivisione e l’importanza del benessere fisico e mentale.

“Al Presidente del Walking Football Pinerolo Luserna, Guido Destefanis, e al Dott. Carmelo Roberto Labate, direttore della S.C. Neurologia dell’ospedale Agnelli di Pinerolo, un grande applauso per l’organizzazione del momento di sport che si è svolto a Pinerolo il 16 marzo” conclude Bordese.