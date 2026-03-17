Navetta a guida autonoma: sono 500 i viaggi fatti in più di 4 mesi tra curiosi e habitué

Cinquecento corse in quattro mesi e mezzo: sono i viaggi fatti dalla navetta a guida autonoma che da metà ottobre viaggia, su richiesta, nella zona del Campus Einaudi. Un mini autobus senza conducente - anche se in realtà l'autista c'è, e può prendere il comando in ogni evenienza - che sta per terminare il suo periodo di attività.

Una sperimentazione che ha incuriosito molti torinesi, ma anche un mezzo di trasporto che da ottobre fino al 31 marzo ha offerto una possibilità in più ai frequentatori di Vanchiglia di muoversi gratuitamente tra Campus Einaudi, Gradenigo, lungo Corso Regina Margherita e Lungo Dora.

Giro ad anello

In questi mesi, tra le 500 corse svolte, la maggior parte dei passeggeri è rimasta sul mezzo per tutto il giro ad anello, salendo al Campus e scendendo nello stesso punto a termine del tour, a dimostrazione che il motivo per la prenotazione era la curiosità di salire su un autobus senza autista. Ma almeno 40 persone, secondo i dati raccolti da Comune e GTT, sono stati utenti ricorrenti: o grandi appassionati della sperimentazione oppure, più probabilmente, persone che hanno davvero sfruttato questa nuova mini-tratta di trasporto pubblico.

Nessun guasto

Come spiegato dall'assessora comunale ai Trasporti, Chiara Foglietta, in audizione alla seconda commissione della circoscrizione 4, durante questi sei mesi non ci sono stati guasti prolungati, ma un'unica giornata di stop dovuto a ordinaria manutenzione.

La navetta è costata soltanto 200 mila euro sul totale di 7 milioni del progetto Living Lab ToMove, dedicato alla sperimentazione di nuove soluzioni di mobilità urbana intelligenti e sostenibili. Anche se la navetta terminerà la sua attività - per il momento -, la rete e la tecnologia resteranno, così come i risultati della sperimentazione, gli strumenti digitali e le competenze acquisite.

Primi in Italia

"È importante aver avviato questo progetto - ha spiegato Foglietta - perché ci permette di portarci a casa know how tecnologico e umano, siamo la prima città in Italia a farlo. In molti altri paesi, anche UE, la guida autonoma è una realtà già avanzata".

Per poter salire sul mezzo a guida autonoma - 8 passeggeri massimo in contemporanea - è necessario prenotare la corsa con l’app Wetaxi, selezionando il servizio "AuToMove", nei giorni feriali dalle 11 alle 16:30. Il progetto è realizzato dalla Città insieme a Gtt, Politecnico, Unito, Fondazione Links, Piemonte Innova.