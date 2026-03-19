Si aggira in bici e tenta di rubare nelle auto, arrestato un 54enne a Mirafiori

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato su auto in sosta nel quartiere Mirafiori. L'individuo è stato, inoltre, denunciato per un secondo episodio analogo avvenuto poco prima nella stessa zona.

L’intervento rientra nei servizi mirati predisposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Mirafiori”, intensificati per contrastare il fenomeno dei furti e dei danneggiamenti ai veicoli parcheggiati, particolarmente segnalato dai residenti.

Durante un controllo, gli agenti hanno notato l’uomo aggirarsi in bicicletta tra le auto con atteggiamento sospetto. Poco dopo, lo hanno visto chinarsi accanto a una vettura in sosta e armeggiare sulla portiera. Una volta aperto il veicolo, il 54enne si è allontanato con alcuni oggetti, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato dai poliziotti.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un martello frangi-vetro, oltre a diversi beni ritenuti provento di furto: un portafoglio con denaro e documenti, una borsa contenente attrezzature da lavoro e vari effetti personali. Gli accertamenti hanno poi consentito di collegare l’uomo anche a un’altra auto forzata poco prima.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato, mentre parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, intervenuti per formalizzare la denuncia.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: per l’indagato vale quindi la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.