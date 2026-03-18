Tenta di svaligiare una casa di via Sospello, arrestato all'alba un ladro di 42 anni. Si cercano i due complici

I poliziotti hanno arrestato un ladro albanese

La Polizia ha arrestato un cittadino albanese di 42 anni per tentato furto in abitazione. Alle prime luci dell’alba, durante il normale servizio di controllo del territorio, i poliziotti stavano passando in via Sospello quando hanno notato un uomo osservare, con l’ausilio di una torcia, la parte superiore di un portone.

Giunti davanti allo stabile, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo all’interno della struttura e, avvicinandosi al portone, hanno sentito alcuni rumori provenire dall’interno. Improvvisamente qualche istante dopo ne uscivano tre soggetti che si davano alla fuga in due direzioni diverse gettando oggetti di varia natura in terra.

Gli agenti sono riusciti a fermare il quarantaduenne albanese e ad accertare che i tre uomini avevano fatto accesso all’interno delle cantine forzandone i lucchetti.

Lungo il vialetto percorso da due dei tre soggetti in fuga, tra i quali l’arrestato, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola, risultata rubata durante un precedente furto in abitazione, con un colpo inserito nel caricatore, e una busta contenente diversi anelli, bracciali, collane e orologi di pregio, verosimilmente rubati. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, l’uomo è risultato in possesso di 740 euro.