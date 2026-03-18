Piazza Risorgimento, bambini fuori controllo terrorizzano gli abitanti tra vandalismo e offese

Piazza Risorgimento è in balia di un gruppo di minori senza controllo. Non una baby gang: non si tratta di adolescenti violenti e pericolosi ma proprio di bambini, con età che varia dai 10 ai 13 anni che passano i pomeriggi nel giardino del Borgo Campidoglio.



Un gruppo di dodici bambini

Sono una dozzina e sono stati visti vandalizzare le panchine e gli altri arredi della piazza, e infastidire i passanti, i quali hanno iniziato a frequentare meno la piazza. Il consigliere di circoscrizione 4 di Fratelli d'Italia Luca Maggia ha raccolto le segnalazioni e presentato un'interpellanza al presidente Alberto Re, dopo aver osservato coi propri occhi un episodio spiacevole.

Offeso un anziano

"Ho assistito a un episodio in cui hanno offeso pesantemente un anziano - ha spiegato in aula -. Chiedo se questi ragazzini, vista la giovane età, sono attenzionati dagli assistenti sociali perché possono essere un pericolo per loro stessi e per la collettività".

Anche durante un sopralluogo di una commissione della circoscrizione il gruppo in questione è stato colto mentre spingeva dei carrelli nella discesa del parcheggio sotterraneo, col rischio di colpire le auto. Il presidente Re ha deciso di fare una verifica con la Cooperativa Frassati che ha in affidamento dalla città i servizi socio educativi in quella zona, annunciando che nel mese di aprile sarà organizzata una commissione di approfondimento insieme alla cooperativa stessa.