Voci dal mercato di Pinerolo: “È grande, ma servirebbero più novità e parcheggi” [VIDEO]

L’undicesima e penultima puntata di ‘Voci dal mercato’, l’inchiesta dedicata al mercato di Pinerolo
Un mercato grande quello di Pinerolo, in cui si trova la produzione km0, ma iniziano a mancare novità e soprattutto i parcheggi, secondo chi passeggia tra i banchi.
Abbiamo chiesto a chi frequenta i banchi del mercato di Pinerolo i punti di forza, ma anche gli aspetti che andrebbero migliorati.
“Vado principalmente per la frutta, la verdura e il pesce. È l’unico posto in cui li trovo dai produttori locali, quindi per me funziona bene” spiega una cliente abituale.
“È uno dei mercati più grandi, forse però stanno cominciando a mancare un po’ di banchi” aggiunge un’altra storica frequentatrice.
“Servirebbe qualche novità, perché sembrano un po’ uno la fotocopia dell’altro, ma penso sia un problema dei mercati di tutta Italia” aggiunge un avventore.
“Venendo da fuori qui trovo artigianalità che non vedo da altre parti, certo ci fosse qualche parcheggio in più sarebbe più comodo” conclude una giovane cliente.