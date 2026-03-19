Torino ospita la Sausage Walk 2026, bassotti e famiglie in passeggiata solidale

Domenica 29 marzo Torino ospiterà uno dei raduni dell’ottava edizione della Sausage Walk Italia (SWI), la grande passeggiata collettiva dedicata ai bassotti. L’iniziativa, nata dalla community dei bassottisti italiani, quest’anno coinvolgerà 35 città in tutta Italia, arrivando fino al Canton Ticino, trasformando i social in una vera e propria festa reale di zampette, code scodinzolanti e abbai gioiosi.

La passeggiata dei bassotti: un appuntamento unico

La Sausage Walk è diventata negli anni la passeggiata di bassotti più lunga del Paese, capace di riunire famiglie e appassionati in un evento che coniuga divertimento e socialità. Anche Torino sarà attraversata da una lunga “fila” di bassotti accompagnati dai loro proprietari, con la foto di gruppo finale che ogni anno diventa uno dei momenti più condivisi sui social network.

L’edizione 2026 segna un record di partecipazione e vede il patrocinio di sempre più Comuni, riconoscendo il valore sociale e aggregativo dell’iniziativa. In ogni città, la passeggiata è coordinata da un Alfiere SWI, responsabile del percorso sicuro e approvato dalle autorità locali.

Torino e gli organizzatori locali

Sotto la Mole, a guidare l’invasione pacifica saranno gli alfieri locali Giorgia Malavasi, Alessandra Settanni e Glenda Mira. Oltre all’aspetto ludico, la SWI mantiene un forte spirito solidale. Il charity partner ufficiale è l’associazione ‘Bassotti… e Poi Più - ODV’, impegnata nel recupero e nell’assistenza ai bassotti in difficoltà. La partecipazione è libera e gratuita, e il numero di bassotti presenti non è mai prevedibile, ma ogni edizione regala immagini iconiche e momenti di convivialità.

Informazioni pratiche e percorso

Il ritrovo è previsto per le ore 10.30 in viale Mattioli 39, con partenza alle 11. Il percorso attraverserà il parco passando davanti al Castello del Valentino, viale Virgilio, ponte Umberto I, corso Moncalieri e parco Caduti dei Lager Nazisti, per concludersi con la tradizionale foto di gruppo.