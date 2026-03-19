Ritorno al futuro: la Palazzina di Stupinigi (grazie ai fondi Pnrr) recupera il suo giardino storico

La Palazzina di Stupinigi fa un salto nel futuro recuperando un pezzo del suo passato. Grazie ai 2 milioni di euro di fondi del Pnrr è stato portato a termine il recupero del giardino storico della residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Gli interventi realizzati

Un risultato ottenuto grazie al lavoro della Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con la Struttura Tecnica dei Giardini della Reggia di Venaria, nell’ambito del programma dedicato alla valorizzazione dei parchi storici. Le gallerie verdi delle stanze di verzura tornano a definire il disegno del giardino, i parterre recuperano la loro geometria storica e il giardino di levante diventa il primo spazio di accoglienza del percorso di visita.

Il progetto di recupero del giardino storico restituisce prestigio e visibilità ad una parte significativa del paesaggio che circonda la Palazzina di Caccia e introduce nuovi strumenti di fruizione per il pubblico: percorsi più accessibili e una applicazione digitale personalizzata che accompagna la visita. Tra gli interventi realizzati anche la rievocazione della vasca di Fritz, l’elefante che nell’Ottocento visse a Stupinigi e che qui trovava spazio anche per le proprie abluzioni. L’antica piscina è oggi evocata attraverso una composizione vegetale che ne riproduce la forma, con specie capaci di garantire una fioritura stagionale che suggeriscono, con il colore, la presenza dell’acqua.

Scooter elettrici per le persone con disabilità

La direttrice della Palazzina di Caccia Marta Fusi ha fatto gli onori di casa durante l'affollata conferenza stampa in cui sono stati spiegati i dettagli del progetto e si è potuta ammirare l'area del giardino storico che rinasce in concomitanza con l'arrivo della primavera. La presidente della Fondazione Ordine Mauriziano Licia Mattioli ha parlato di "ritorno alle origini" per il restauro del giardino del parco di Stupinigi, sottolineando con l'area sarà godibile anche dalle persone con disabilità grazie alla disponibilità di alcuni appositi scooter elettrici.

Un risultato reso possibile grazie al Pnrr, con Mattioli che poi ha ringraziato tutti coloro che hanno reso contribuito, dalla Regione Piemonte all'Ente Parco, dalla Fondazione Ordine Mauriziano al Ministero della Cultura. "Il prossimo obiettivo è la riapertura totale del parco, per cui si sta già iniziando a lavorare", ha aggiunto guardando già oltre.

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha ricordato come "in questi dieci anni si sia sempre lavorato per valorizzare questo luogo meraviglioso. Ora che la locomotiva è partita, guai fermarne il percorso. Anche nell'interesse del Paese, visto il valore che Stupinigi ha non solo per questo territorio". E la speranza, per l'avvio di una autentica stagione di rilancio, è quella del miglioramento della viabilità, con l'auspicio che diventi realtà il prolungamento della linea 4 fino alla Palazzina di Caccia, per renderla facilmente accessibile da tutti.