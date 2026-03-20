Dal Princess Elizabeth al Queen of the night, i tulipani tornano a invadere Pralormo

E’ scattato il conto alla rovescia per la 26esima edizione di Messer Tulipano, la colorata manifestazione che anche quest’anno si terrà al Castello di Pralormo. Il battesimo in Città metropolitana a cura della Contessa Soleri di Pralormo.

Si parte il prossimo weekend

Appuntamento dal 28 marzo al 26 aprile con il piantamento di oltre 130mila tulipani, tra cui una collezione di esemplari botanici e un percorso nel sottobosco delle varietà “antenate”. Parliamo di tulipani nati nei boschi, soprattutto in Asia: alti dai 15 ai 20 centimetri. Al Castello ci sarà spazio anche per un tulipano speciale, il Princess Elisabetta: dedicato alla regina Elisabetta II d’Inghilterra. L’evento si svolge anche con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e del Comune di Pralormo. Tra i partner Gtt, la Camera di Commercio (con i maestri del gusto), Reale Mutua, Intesa Sanpaolo, Acqua san Bernardo, la centrale del latte, Monge e l’azienda Fantolino, che continua la sua collaborazione con Messer Tulipano iniziata nel 2017.

All’interno del parco

La manifestazione, come da copione, coinvolgerà tutto il parco progettato nel 19esimo secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten. Presenti grandi prati con aiuole dalle forme morbide, in grado di non alterare l’impianto storico formato da giacinti, narcisi e muscari.

Le varietà speciali

Per i più curiosi ecco i tulipani piantati in cassette olandesi: parliamo del ‘fior di giglio’, dal gambo sottile e con i petali appuntiti. Tra i più curiosi i ‘viridiflora’, dal curioso color verde, i ‘famiglietta’, a mazzetta e su un unico stelo, i ‘parroquet’ dai petali spettinati e i ‘frills’ dai petali frastagliati e dalle mutazioni di colore. Un bosco sarà decimato ai narcisi mentre a completare la kermesse ecco i muscari blu, accanto a uno dei laghetti, e le pervinche blu, ai bordi dello stagno.

La mostra Solofiori e i ciliegi

Novità di quest’anno la mostra ‘Solofiori’ all’interno dell’Orangerie del Castello, curata dalla storica dell’arte Marcella Pralormo. In esposizione dipinti, carnets di viaggio e sculture per raffigurare i fiori. Gli artisti hanno lavorato con diverse tecniche artistiche: dall’olio alla scultura passando per l’acquerello. Saranno esposte opere di maestri dell’acquerello come Anna Lequio e Stefano Faravelli. Oltre ad artisti naturalisti come Cristina Girard e Anna Regge. Oltre ad artisti dell’olio come Paolo Galetto. Tra gli eventi collaterali un percorso di arte e benessere meditativo nei giorni 8 e 16 aprile dalle 18.30 alle 20.30.

Altre curiosità

Inoltre i tanti curiosi che visiteranno Pralormo potranno fare un pic-nic accanto a un viale di ciliegi giapponesi, dall’inconfondibile colore rosa. Mentre nella serra antica, arrivata da Parigi, si potrà ammirare una collezione di orchidee e il tulipano nero ‘Queen of the night’. Un viale sarà poi dedicato ai bambini che potremmo scoprire le numerose specie di uccelli che popolano il grande parco. Spazio anche alle esibizioni: a partire dai gruppi di rievocazione storica Nobiltà sabauda (19 aprile) e Historia Subalpina (12 aprile).

La festa dei tulipani

Messer Tulipano approderà anche a Torino nella giornata di mercoledì 1 aprile. A partire dalle 17.30, in piazza Emanuele Filiberto, si potranno ammirare oltre 3mila bulbi sparsi per le aiuole.

Le donazioni

La Contessa di Pralormo ha poi donato 4mila bulbi alla città di Chieri: si potranno ammirare presso l’aiuola della biblioteca civica, alla rotonda di Porta Torino e negli spazi verdi di via Monti. Altri 3mila bulbi sono stati donati a Cuneo e posizionati accanto al Municipio, nel giardino del Santuario degli Angeli, in piazza Galimberti, in via Roma, nel piazzale della Libertà e in contrada Mondovì. “Preziosi bulbi che riceviamo dal 2021 - spiega l’assessore al Verde del Comune di Cuneo, Gianfranco De Michelis -, che ci permettono di abbellire la nostra città. Un evento che accoglie molti nostri residenti e non solo. Permettendoci di assistere alla fioritura dei tulipani”. “Un tesoro per il nostro territorio - così il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo -. Una manifestazione in cui crediamo molto, un evento con cui diamo il benvenuto alla primavera”.

Gli orari

La manifestazione Messer Tulipano è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì 10-18, sabato-domenica e festivi 10-19. A disposizione una zona shopping dedicata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche.