Dal Festival di Sanremo a Rivoli: Ditonellapiaga e Dargen D'Amico tra gli ospiti di Sguardi Live

Arriva l’estate e porta con sé la seconda edizione di Sguardi Live, la rassegna di spettacoli dal vivo ideata e promossa da Città di Rivoli e TurismOvest, in collaborazione con Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas, Hiroshima Mon Amour, Produzioni Fuorivia, Borgate dal Vivo, in programma dal 13 al 19 giugno al Parco "G. Salvemini".

Per una settimana, il parco cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo concerti, spettacoli di teatro e incontri in un cartellone trasversale e multigenere, pensato per offrire alla cittadinanza e al pubblico del territorio una nuova occasione di socialità condivisa.

Dalla scena musicale italiana arrivano due tra le voci più riconoscibili e innovative della nuova generazione, entrambe protagoniste anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: Ditonellapiaga (18/06), cantautrice dallo stile innovativo e camaleontico, che sa incarnare le infinite articolazioni dell’animo femminile e muoversi tra pop ed elettronica con una scrittura personale e contemporanea. Dargen D'Amico (19/06), artista eclettico che negli anni ha costruito un percorso originale fondendo rap, pop ed elettronica, distinguendosi per testi ironici, profondi e sempre attenti alla realtà contemporanea. Due interpreti sensibili della loro generazione, accomunati da una forte identità artistica e dalla capacità di attraversare i generi con naturalezza. I loro concerti promettono energia, qualità musicale e un forte coinvolgimento del pubblico.

Accanto alla musica, SGUARDI Live amplia il proprio orizzonte con appuntamenti dedicati alla narrazione, all’attualità e alla divulgazione, ospitando tre voci autorevoli e seguitissime che, tra teatro di parola, attualità e riflessione civile, offrono al pubblico momenti di approfondimento, confronto e intrattenimento intelligente.

Scrittore, drammaturgo e narratore capace di trasformare l’attualità in racconto teatrale, unico autore italiano ad aver vinto un ‘Tony Award’, premio Oscar del teatro americano, Stefano Massini (16/06), con La Ricerca della felicità e il tratto consueto del suo narrare emoziona, fa riflettere e dà voce al nostro presente e ai nostri stati d’animo, in un vortice irresistibile di domande e di cambi di prospettiva, fino all’incredibile constatazione che oggi siamo tutti ostaggi di un dovere categorico: essere per forza, a tutti gli effetti, sempre felici.

Ironico, diretto e sempre attento al dibattito pubblico, Luca Bizzarri (14/06) porta sul palco un nuovo spettacolo ispirato al podcast "Non Hanno Un Amico". Nuovi e vecchi personaggi pubblici a loro volta si adattano allo spirito dei tempi e, purtroppo, ci dice Bizzarri, ora… Non hanno un amico dubbio, uno spettacolo che mescola comicità, osservazione sociale e riflessione civile. Con il suo stile mescola satira tagliente e riflessione divertita, alterna leggerezza e affondo critico, trasformando l’intrattenimento in occasione di confronto.

Giornalista e direttore editoriale de Il Post, Francesco Costa (15/06), tra le voci più seguite della divulgazione giornalistica italiana, con uno sguardo lucido e accessibile, affronta politica internazionale e scenari contemporanei, costruendo momenti di approfondimento capaci di coniugare rigore e chiarezza. Con l’incontro "Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare", analizza l'impatto a lungo termine della presidenza di Donald Trump sulla società, la politica e la cultura degli Stati Uniti, proiettandosi verso il futuro.

La rassegna SGUARDI Live inaugura con uno spettacolo organizzato da Città di Rivoli e TurismOvest in collaborazione con l’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas” nell’ambito della Stagione Scene dal Vivo: Francesco Paolantoni e l'Orchestra “Savero Mercadante”, guidata dal maestro Rocco Debernardis, direttore artistico e fondatore dell’ensemble, salgono sul palco per l’evento inaugurale della rassegna, la sera di sabato 13 giugno, con un originale e personalissima rilettura, ironica e divertente, di Pierino e il lupo, capolavoro musicale senza tempo composto da Sergej Prokofiev nel 1936.

Completa il programma il concerto in Piano solo di Gabriele Rossi (17/06) organizzato da Città di Rivoli e TurismOvest in collaborazione con Borgate dal Vivo. Gabriele Rossi, pianista e compositore originario di Rivoli, è tra i giovani interpreti della nuova generazione impegnati nel rinnovare il linguaggio del pianoforte tra tradizione e contemporaneità. Un concerto intimo in cui tecnica, espressività e spontaneità si fondono in un dialogo diretto con il pubblico, per un live in grado di coinvolgere e appassionare tutte le generazioni.

L’area spettacoli, allestita nel Parco G. Salvemini di Corso Susa 128 a Rivoli, apre tutte le sere alle 20.30 mentre gli spettacoli iniziano alle 21.30. All’interno dell’area è presente un punto bar e ristoro. I biglietti per gli spettacoli a pagamento si possono acquistare in prevendita tramite www.mailticket.it.

Per informazioni: info@turismovest.it



