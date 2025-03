Il 13 aprile torna la Mezza di Torino, con partenza in via Po: obiettivo 5mila runners

Il programma dell’evento prevede anche la tradizionale distanza classica di 10 chilometri. Entrambe le corse partiranno alle 8,30 da via Po in prossimità di piazza Castello. Il tracciato della distanza più lunga attraversa i punti più rappresentativi dal punto di vista storico e artistico del capoluogo piemontese.

Complice il cantiere per la pedonalizzazione di via Roma, per la prima volta la Mezza parte e arriva in via Po. Al momento sono oltre 3.500 i runners iscritti: il 7% arriva dall'estero e la restante percentuale da tutta Italia. L'obiettivo è raggiungere i 5mila corridori.