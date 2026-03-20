Maria Vittoria Del Pozzo della Cisterna, a Reano un incontro dedicato alla sua figura

L'attività del Comitato Maria Vittoria entra nel vivo con un nuovo appuntamento fissato per venerdì 27 marzo a Reano.

Il Comitato, istituito dal Comune di Reano in collaborazione con l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, prosegue l’attività volta a conservare e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio spirituale, morale e culturale dell’opera di Maria Vittoria, ultima discendente della famiglia Dal Pozzo della Cisterna.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 150° anniversario dalla scomparsa della Regina, coordinate dal Comitato al quale ha aderito, attraverso un decreto del vicesindaco Jacopo Suppo, anche la Città metropolitana di Torino, proprietaria di Palazzo Cisterna di Via Maria Vittoria a Torino.

L’appuntamento di venerdì 27 marzo è alle 21 nella sala consiliare del Municipio di Reano, con un approfondimento storico a cura di Carla Casalegno, autrice del volume “Maria Vittoria. Il sogno di una principessa in un regno di fuoco”.

La serata sarà impreziosita da letture e riflessioni mirate a creare un momento di forte partecipazione emotiva. Il fine settimana celebrativo si concluderà domenica 29 marzo con l'apertura del Museo di Reano (Via Maria Vittoria 45). Dalle 15 alle 18, il pubblico potrà ammirare preziose tele cinquecentesche, testimonianze dell'arte tardo-rinascimentale toscana, e ripercorrere la storia dei Principi Dal Pozzo della Cisterna, legati al feudo di Reano dal 1581 fino alla morte di Maria Vittoria nel 1876.

Sono previste visite accompagnate gratuite alle 15,30 e alle 16,30.