Salta il Todays Festival, Carretta: "Non abbiamo staccato la spina, la musica continua"

L'annullamento della kermesse dedicata alla musica indie-rock ha scatenato moltissime polemiche politiche , ma non solo. " Bisogna ragionare - ha replicato Carretta - sulla sostenibilità di eventi come il Todays: c'è un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Nei prossimi giorni sicuramente incontreremo tutti: ho letto di proposte interessanti. Ci sarà da lavorare, e non parlo solo degli uffici dell'assessorato, ma con tutti i professionisti della musica e tengono a questa città ".

"Dobbiamo vedere - ha replicato Carretta - la fattibilità di una proposta di questo tipo ed approfondire gli aspetti tecnici. La città comunque è un corpo vivo. Crescono e muoiono eventi: penso al Traffic, sembrava non ci fosse più una possibilità per la musica dopo. Cambiano i tempi e anche le modalità con cui la musica si offre al pubblico, così come i costi. Qualche anno fa non si spendeva così tanto per la sicurezza, i cachet sono cambiati in maniera impressionanti, ecc.".

Ricca (Lega): "Neppure Appendino avrebbe fatto peggio"

“Ennesimo disastro della Giunta Lo Russo che ha gestito con approssimazione la procedura di assegnazione del festival Todays, da anni fiore all’occhiello dell’estate torinese e occasione per riqualificare le periferie. L’evento musicale che aveva avuto il merito di rivitalizzare un quartiere difficile come Barriera di Milano, sfuma per l’incapacità della sinistra cittadina. Complimenti alla Giunta, nemmeno Appendino sarebbe riuscita a fare peggio. Se è così che l’amministrazione comunale intende impegnarsi per i nostri quartieri e per l’offerta culturale torinese, dalla Lega arriva una bocciatura su tutta la linea e chiederemo comunicazioni in Aula lunedì in Consiglio”: così Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte.