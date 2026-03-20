Pipette per il crack, flash mob di Gioventù Nazionale davanti a Palazzo Civico

Protesta e polemica questa mattina davanti a Palazzo Civico, dove esponenti di Gioventù Nazionale Torino hanno organizzato un flash mob contro la distribuzione gratuita di pipette per il consumo di crack ai tossicodipendenti.

“Dopo le stanze per drogarsi, la sinistra torinese ha avuto una nuova geniale idea: regalare pipette per il crack”, hanno denunciato i partecipanti, esponendo cartelli e volantini durante l’iniziativa. “In una città sempre più segnata dallo spaccio, dal consumo di droghe e dal degrado nelle strade, quello che vogliono i cittadini sono risposte concrete ed efficaci, non le follie di una sinistra senza contatto con la realtà. Noi, a differenza vostra, davanti alla cultura della droga non facciamo passi indietro”, recita il comunicato diffuso dal gruppo giovanile.

Il flash mob si inserisce nel dibattito cittadino sulle politiche di riduzione del danno in città, dopo che l’amministrazione aveva ipotizzato alcune misure per limitare i rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, come le cosiddette “stanze sicure” e la distribuzione di materiali per consumo controllato.