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Attualità | 20 marzo 2026, 16:04

Mirafiori Sud, inaugurato il giardino dedicato ad Anna Maria Viziale

In via Faccioli l’intitolazione alla storica assessora torinese

Da oggi il giardino attrezzato di via Faccioli, all’angolo con strada del Drosso, nel quartiere Mirafiori Sud, porta il nome di Anna Maria Viziale, figura di rilievo della vita politica e sociale torinese del secondo dopoguerra.

Nata nel 1920 e scomparsa nel 1986, Viziale fu laureata in Scienze naturali, insegnante e preside, distinguendosi anche per il suo impegno nelle istituzioni. Tra il 1960 e il 1980 ricoprì incarichi elettivi a Palazzo Civico nelle file della Democrazia Cristiana, prima come consigliera comunale e successivamente come assessora con deleghe all’Istruzione e all’Edilizia scolastica.

Accanto all’attività politica, fu protagonista dell’associazionismo femminile: tra le animatrici del Centro Italiano Femminile (Cif), ne divenne presidente provinciale, contribuendo alla promozione del ruolo delle donne nella società.

Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato diverse figure istituzionali e rappresentanti del mondo associativo. Sono intervenuti la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, la consigliera ed assessora emerita Emilia Bergoglio, Deborah Di Donna per la Consulta femminile del Comune e la past president del Cif Torino Carla Balbi Alvigni.

L’intitolazione rappresenta un riconoscimento alla memoria e all’impegno di una donna che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo educativo e civile della città, lasciando un’eredità che oggi viene restituita simbolicamente alla comunità attraverso uno spazio pubblico dedicato.

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