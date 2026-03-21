Bimbo morto a Pessione, la madre ora è indagata per omicidio volontario

Cambia l’impostazione dell’inchiesta sulla morte del piccolo Riccardo, il bambino di cinque mesi deceduto a fine febbraio dopo una caduta dalle scale nella sua abitazione di Pessione. La Procura di Torino ha infatti modificato l’ipotesi di reato nei confronti della madre, che passa da omicidio colposo a omicidio volontario.

La donna resta al momento l’unica indagata per la tragedia avvenuta il 21 febbraio scorso. Quel giorno il neonato era stato soccorso nella villetta di famiglia in condizioni gravissime e trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è morto due giorni dopo.

Secondo quanto riferito inizialmente dalla madre, il decesso sarebbe stato causato da una caduta accidentale: la donna avrebbe perso conoscenza mentre scendeva le scale con il bambino in braccio, risvegliandosi poi a fondo scala con il piccolo sotto di lei. Una versione che, però, non ha convinto gli inquirenti.

Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi, tra cui le immagini delle telecamere presenti nell’abitazione, che avrebbero ripreso alcuni momenti cruciali, e il contenuto del telefono della donna, sequestrato dai carabinieri. Proprio da quest’ultimo emergerebbero alcune chiamate effettuate prima della richiesta di soccorso, circostanza che avrebbe contribuito a far cambiare il quadro accusatorio.

Intanto, l’altro figlio della donna, fratellino di Riccardo, è stato affidato ai nonni. L’indagine prosegue per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.