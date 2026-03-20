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Cronaca | 20 marzo 2026, 08:44

Doppio incidente sulla Tangenziale tra Collegno e Rivoli: traffico in tilt

Entrambi i sinistri in direzione sud, Savona-Piacenza

Doppio incidente sulla Tangenziale tra Collegno e Rivoli: traffico in tilt

Venerdì difficile per i lavoratori costretti a spostarsi sulla Tangenziale di Torino, dove al momento si registrano lunghe code per due incidenti, entrambi in direzione sud Savona-Piacenza, tra le uscite di Collegno e Rivoli.

Gli incidenti

Il primo si è verificato all'altezza dell'interscambio: nel sinistro sono rimasti coinvolte due veicoli, con due feriti non gravi trasportati in codice verde a Rivoli. Il secondo, dove c'è stato un lieve urto tra un tir e una macchina, in prossimità degli svincoli corso Francia e IV Novembre: fortunatamente in questo caso nessun automobilista è rimasto coinvolto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale: nel tratto si registrano forti ripercussioni sul traffico.

redazione

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