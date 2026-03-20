Moncalieri, dopo la truffa dello specchietto ecco quella del sasso

Dal trucco dello specchietto a quello del sasso: la fantasia e l'inventiva dei truffatori non ha limiti e negli ultimi giorni carabinieri e forze dell'ordine di Moncalieri hanno ricevuto diverse segnalazioni in merito. La prassi è sempre quella di simulare un piccolo impatto tra veicoli al fine di estorcere denaro alla vittima, che viene additata come responsabile di un sinistro di cui non ha alcuna responsabilità.

Tra piazza Bengasi e Borgo San Pietro

Il 'falsario' deve essere convincente e soprattutto capace di cogliere alla sprovvista la controparte, fino ad arrivare a convincerla di essere dalla parte del torto e pagare. Le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine riguardano la zona di piazza Bengasi, Borgo San Pietro e l'area al confine con Torino da parte di cittadini che hanno assistito o che sono stati direttamente coinvolti nel tentativo di raggiro.

Come funziona la truffa? Alcuni malintenzionati si avvicinano alle vetture lanciando un sasso per poi convincere il conducente dell’altra auto che ci sia stato un urto, causato proprio da lui, il quale pensa di essersi distratto e si rende disponibile a rifondere il danno, assecondando il desiderio del truffatore.

Non farsi prendere da fretta o paura

Il truffatore punta ad un incasso diretto, vuole insomma subito del denaro, qualche decina di euro, per chiudere la pratica senza mettere in mezzo le assicurazioni. Per questo il consiglio è quello di rifiutare questo genere di proposte, non facendosi prendere dalla fretta o dalla paura, specie se il danno è molto presunto, insistere per compilare il Cid e sulla necessità di informare le forze dell'ordine. Soprattutto questa richiesta è quella che fa sparire all'istante (o quasi) i malintenzionati.