Furto al supermercato, ladri fermati da un poliziotto fuori servizio

Momenti di tensione nel quartiere Santa Rita nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, quando due uomini sono stati fermati dopo aver tentato un furto in due supermercati grazie all’intervento di un agente della Polizia Locale fuori servizio.

L’agente del Reparto Radiomobile si trovava nel parcheggio di un supermercato di corso Sebastopoli quando ha notato due uomini correre fuori dall’esercizio commerciale con una borsa in mano. Una dipendente chiedeva aiuto a gran voce, segnalando il furto. L’agente ha immediatamente deciso di intervenire, seguendo i ladri con la propria auto. A bordo si è unito un altro dipendente del supermercato, che ha raccontato la dinamica del furto.

I due uomini, italiani di 31 e 45 anni, hanno tentato la fuga, gettando la refurtiva - numerosi tagli di parmigiano per un valore di circa 200 euro - lungo il tragitto. L’agente ha allertato la centrale operativa, che ha inviato sul posto pattuglie del Radiomobile e del Reparto Operativo Speciale.

Ignari di essere seguiti, i due ladri si sono avvicinati a un secondo supermercato, sempre a Santa Rita, per tentare un nuovo colpo. Uno è rimasto all’esterno a fare il palo, mentre l’altro è entrato nel punto vendita. Grazie all’arrivo dei rinforzi, i due uomini sono stati fermati prima di poter portare a termine il secondo furto.

La refurtiva del primo tentativo è stata recuperata e i due sono stati denunciati per furto in concorso ai sensi degli articoli 624 e 110 del codice penale. Attualmente il procedimento è nelle fasi preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.



