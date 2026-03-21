Ciriè, furto nella casa parrocchiale durante la messa

Furto nella casa parrocchiale della frazione Devesi, a Ciriè, messo a segno in un momento tanto insolito quanto strategico: durante la celebrazione della messa.

L’episodio risale alla scorsa settimana, quando uno o più malviventi si sono introdotti nell’abitazione delle suore approfittando dell’assenza delle religiose e del sacerdote, impegnati nella funzione religiosa.

Solo al rientro nei propri alloggi le suore si sono accorte dell’accaduto, trovando alcuni beni sottratti. Un dettaglio che fa ipotizzare agli investigatori un colpo studiato nei tempi e nelle modalità.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Ciriè, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili.