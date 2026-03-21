Tragedia a Giaveno: cuoco di 54 anni muore dopo lo schianto contro un muro

Drammatico incidente nella notte tra venerdì e sabato in via Coazze 205, a Giaveno, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muretto.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando il 118 di Azienda Zero è intervenuto sul posto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto - una Fiat 500 - è uscita di strada finendo violentemente contro il muro esterno di un’abitazione, poco prima dell’incrocio con Ponte Pietra.

Alla guida si trovava Davide Martini, cuoco giavenese, che avrebbe compiuto 55 anni ad agosto. L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile malore improvviso che avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i mezzi del soccorso stradale per la rimozione del veicolo.