Installati i nuovi semafori sonori davanti al parco del Valentino

Sono stati installati i semafori sonori all’incrocio tra corso Marconi e corso Massimo d’Azeglio, uno dei punti più delicati per l’attraversamento pedonale di zona San Salvario. L’intervento risponde alle richieste avanzate nei mesi scorsi dalla Circoscrizione 8 (con un documento dei consiglieri di Casa Riformista Alessandro Lupi e Roberto Passadori) e dalle associazioni che rappresentano persone cieche e ipovedenti, con l’obiettivo di rendere più sicuro e accessibile l’accesso al Valentino.

I nuovi dispositivi acustici permettono ora anche a chi ha disabilità visive di attraversare in maggiore autonomia un incrocio particolarmente complesso, caratterizzato non solo dal traffico veicolare ma anche dalla presenza della sede tranviaria. Un passo concreto che completa i percorsi tattili già realizzati lungo corso Marconi durante i lavori di riqualificazione.

L’assessora alla Mobilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, aveva incontrato nei mesi scorsi le associazioni proprio per raccogliere segnalazioni e individuare soluzioni efficaci. Da quel confronto è nato un intervento mirato, pensato per rispondere a esigenze reali e quotidiane.