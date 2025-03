Stefano Massini porta in scena "Mein Kampf" al teatro Carignano

Un'operazione coraggiosa e provocatoria, ma anche uno spunto di riflessione sul passato e su un possibile futuro da cui prendere le distanze finché si è in tempo. Tutto questo è il Mein Kampf, lo spettacolo di e con Stefano Massini ispirato al celebre libro di Adolf Hitler che andrà in scena la prossima settimana, dal 24 al 30 marzo, al Teatro Carignano di Torino. Una messa in scena intensa e carica di significato, che indaga il potere delle parole e la loro capacità di influenzare la storia.

Perché questa rilettura

Pubblicato per la prima volta nel 1924, Mein Kampf rappresenta uno dei testi più inquietanti della storia contemporanea. In esso, Hitler delineava la sua visione del mondo e il programma politico che avrebbe portato alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Massini, autore e regista dello spettacolo, ha trascorso anni a studiare il testo originale incrociandolo con discorsi e comizi del Führer, oltre che con le testimonianze raccolte nei diari di Picker, Heim e Bormann. Il risultato è una performance che mette in scena il libro nella sua crudezza, esponendo senza filtri le sue contraddizioni, il linguaggio ossessivo e il magnetismo che ha ipnotizzato milioni di persone.

Tra parole e materia Massini ha concepito una scenografia essenziale e al tempo stesso evocativa. La parola, in tutta la sua violenza, è la protagonista assoluta: Hitler parla, riempiendo la scena di un monologo barocco, ossessivo e logorroico. Ma non è solo un’esibizione verbale: col procedere dello spettacolo, gli oggetti iniziano a cadere sul palco – valigie, cappotti, scarpe, quintali di libri – a simboleggiare il peso concreto che le parole possono avere nella realtà. Un crescendo che costringe lo spettatore a riflettere sull’impatto del linguaggio e sulla pericolosità di certe retoriche.

Il legame con il presente Massini, nelle sue dichiarazioni, sottolinea il parallelismo tra le dinamiche di propaganda nazista e le moderne forme di violenza verbale online. Il bullismo, l’hate speech, il body shaming: oggi, la rabbia e l’odio trovano sfogo nella dimensione virtuale, dove il corpo non esiste e il confronto è mediato da uno schermo. Lo spettacolo diventa così anche un monito per il pubblico giovane: comprendere la potenza distruttiva delle parole è il primo passo per evitarne la degenerazione.

Un'esperienza teatrale necessaria Portare Mein Kampf a teatro significa affrontare una delle pagine più oscure della storia con l’arma più potente: la conoscenza. Massini, con il suo stile incisivo e documentato, offre uno spettacolo che è al tempo stesso un'indagine storica e una riflessione sul presente. Un invito a non dimenticare e a interrogarsi su quanto siamo realmente immuni dalle derive autoritarie del passato.

Informazioni