Chieri, bando per l'edilizia sociale: il Comune attiva uno "sportello itinerante" per assistere i cittadini

Per assistere i cittadini nella compilazione delle domande di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, la Città di Chieri ha attivato uno “sportello itinerante”. Lo annuncia l’assessora alle Politiche sociali Vittoria MOGLIA. «Gli interessati potranno trovare la documentazione cartacea necessaria ed un supporto nella compilazione della domanda non solo allo Sportello Sociale del Comune ma anche sul territorio cittadino, grazie agli operatori della nostra Educativa Territoriale. Infatti, abbiamo programmato una serie di sedici appuntamenti, mattutini e pomeridiani, a partire dal 7 aprile, a San Silvestro e poi alla Cittadella del Volontariato, in Via Monti e alle Maddalene». Per informazioni e PRENOTAZIONE appuntamenti: Cristina 3341115354 / Arianna 3371498976 dalle 09:00-18:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.

Le domande di partecipazione al suddetto bando dovranno pervenire entro e non oltre il 22 maggio del 2026, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e solo con le seguenti modalità: di persona presso gli Uffici del Comune di Chieri – Sportello Unico Polivalente – via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri (TO) – lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30; mercoledì pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 17.30; via posta con raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Comune di Chieri – via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri (TO); via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.chieri@pcert.it.