Buche nel centro di Torino. Firrao: "Seppellito anche sacchetto di plastica sotto l'asfalto"

"Così si butta via denaro pubblico e si condannano le strade a un degrado continuo". Così il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao commenta l'intervento di colmature delle buche in via Provana. Siamo nel centro di Torino, a pochi passi dai giardini Cavour.

Firrao (Torino Bellissima): "Seppellito sacchetto di plastica sotto l'asfalto"

Qui la strada in molti tratti è ridotta ad un colabrodo, con avvallamenti e tratti sconnessi chi mettono a rischia l'incolumità di pedoni e veicoli. Lo scorso 10 marzo sono stati fatti interventi di sistemazione della strada. Ma, come denuncia Firrao con una foto, "riusciamo perfino a seppellire sacchetti di plastica sotto l’asfalto, durante la colmatura di una buca".

"Il risultato? Dopo appena due settimane, l’intervento in via Provana è già in parte saltato. Così si butta via denaro pubblico e si condannano le strade a un degrado continuo" chiosa l'esponente di Torino Bellissima.

Segnalazioni raccolte dalla Città. L'intervento di riasfaltatura complessivo di via Provana, come ha spiegato l'assessore alla Viabilità Francesco Tresso, "verrà valutato in base alle priorità generali e alle risorse disponibili".