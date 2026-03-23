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Attualità | 23 marzo 2026, 12:40

“Tutta mia la Città": a Grugliasco un'opportunità per i ragazzi tra 18 e 28 anni

C'è tempo fino all'8 aprile per partecipare al progetto di Servizio Civile Universale con GrugliascoGiovani

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Al via la presentazione delle domande per partecipare al Servizio civile Universale con GrugliascoGiovani. Il progetto si intitola “Tutta mia la Città: Giovani, Territori e Partecipazione” e si articolerà in 25 ore settimanali per 12 mesi con un rimborso spese mensile e attività di formazione.

Ecco cosa faranno i partecipanti: attività con e per i giovani, incontri con le realtà territoriali, animazione urbana, comunicazione, partecipazione a eventi cittadini.

La presentazione delle domande scade l'8 aprile 2026 alle 14. Occorre accedere con Spid sul sito domandaonline.serviziocivile.it .

Per informazioni: grugliascogiovani@gmail.com ; 011 4013043 - 388 954 2092.

comunicato stampa

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