“Tutta mia la Città": a Grugliasco un'opportunità per i ragazzi tra 18 e 28 anni

Al via la presentazione delle domande per partecipare al Servizio civile Universale con GrugliascoGiovani. Il progetto si intitola “Tutta mia la Città: Giovani, Territori e Partecipazione” e si articolerà in 25 ore settimanali per 12 mesi con un rimborso spese mensile e attività di formazione.

Ecco cosa faranno i partecipanti: attività con e per i giovani, incontri con le realtà territoriali, animazione urbana, comunicazione, partecipazione a eventi cittadini.

La presentazione delle domande scade l'8 aprile 2026 alle 14. Occorre accedere con Spid sul sito domandaonline.serviziocivile.it .

Per informazioni: grugliascogiovani@gmail.com ; 011 4013043 - 388 954 2092.