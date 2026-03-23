Una Notte al Museo delle Torture e dei Serial Killer con Club Silencio

Sabato 28 marzo dalle 19 a mezzanotte, Club Silencio apre le porte del Museo delle Torture e dei Serial Killer, situato all'interno degli spazi della Promotrice delle Belle Arti. Dopo il successo di Praga, Amsterdam e Chicago, arriva nel cuore del Parco del Valentino un viaggio disturbante nella parte più oscura della storia umana.



Il percorso aprirà alla visita le due sezioni principali, L’Era dell’Inquisizione e I Volti del Male. La prima presenterà un viaggio nel mondo del primo e più famoso Grande Inquisitore della Spagna, Tomás de Torquemada, simbolo dell’intolleranza religiosa e della repressione medievale: dalla ghigliottina agli strumenti di tortura più brutali dell’Era dell’inquisizione. Con la seconda sarà invece possibile entrare nelle menti dei serial killer più efferati tra cui Ed Gein “il Macellaio di Plainfield”, che ha ispirato iconici film del cinema horror come “Psycho”, Jack lo Squartatore, Hannibal Lecter e Piero Pacciani.



Una Notte al Museo Criminale sarà accompagnato dalla selezione musicale di Pigalle, produttore musicale, dj e fondatore del progetto ROOM con il quale ha calcato palchi del calibro del Fabrique Milano.