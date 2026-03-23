"6XNOI", a Beinasco l'evento conclusivo del progetto per il contrasto della povertà educativa minorile

Si conclude il progetto “6XNOI – Ci vuole una comunità per fare comunità”, iniziativa sostenuta dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che negli ultimi anni ha coinvolto istituzioni, scuole, enti del terzo settore, famiglie e giovani dei territori di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera.

Esperienze, collaborazioni e strumenti

Per condividere il percorso realizzato e restituire pubblicamente i risultati raggiunti, si terrà l’evento finale del progetto, un momento aperto alla comunità durante il quale verranno presentate le esperienze sviluppate, le collaborazioni attivate e gli strumenti costruiti insieme agli attori del territorio. Nel corso del progetto, il lavoro congiunto tra enti pubblici, scuole e organizzazioni che lavorano con i giovani ha permesso di rafforzare la rete della comunità educante, promuovendo occasioni di confronto, formazione, coprogettazione e scambio di pratiche.

Durante l’evento sarà presentato il Toolkit della Comunità Educante, uno strumento nato dal lavoro condiviso tra i partner del progetto. Il toolkit raccoglie metodi, esperienze, pratiche e strumenti operativi sviluppati nel corso del progetto e rappresenta un contenitore aperto e dinamico, pensato per sostenere nel tempo la collaborazione tra i soggetti del territorio e per accompagnare lo sviluppo futuro della comunità educante.

L'evento finale il 26 marzo a Beinasco

L’evento finale è in programma giovedì 26 marzo, dalle ore 18 alle 20, presso l'ex chiesa Santa Croce, in piazza Alfieri a Beinasco. L’iniziativa rappresenta un momento di restituzione pubblica ma anche un nuovo punto di partenza per proseguire il percorso avviato, rafforzando una visione educativa condivisa capace di coinvolgere tutta la comunità.

Per ulteriori informazioni: 6xnoi_comunitaeducanti@coopmadiba.com