Via Coazze cambia volto, pronta la nuova piazzetta verde

I lavori sono ormai agli sgoccioli e via Coazze si prepara a inaugurare il suo nuovo volto. Dopo mesi di cantiere, lo spazio tra via Saffi e via Almese (nel quartiere Cenisia) si trasforma in una piazzetta rinnovata, pensata per essere vissuta ogni giorno dai cittadini.

L’inaugurazione è in programma sabato 28 marzo alle ore 15, alla presenza dell’assessora alla Transizione digitale, Chiara Foglietta, della presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, e del coordinatore alla Viabilità, Marco Titli.

Il progetto ha portato alla realizzazione di una nuova pavimentazione studiata per contrastare le isole di calore, insieme alla creazione di uno spazio “Agorà”, pensato come punto di incontro per il quartiere. Non mancano panchine, nuove alberature, una fontanella “toret” e un’attenzione particolare all’accoglienza e alla vivibilità.

L’obiettivo è chiaro: trasformare un’area di passaggio in uno spazio che inviti a fermarsi, socializzare e vivere il quartiere.

Un progetto nato dal basso

La riqualificazione affonda le sue radici nel 2022, quando l’associazione Piazzetta Verde, insieme ai residenti, ha iniziato a prendersi cura di questo angolo di città. Da lì è partita una fase di sperimentazione che ha visto l’area animarsi con attività di ogni tipo: dal ping pong agli spettacoli teatrali, dalle presentazioni di libri alle iniziative sportive.

Un percorso partecipato che ha poi portato alla progettazione definitiva e all’avvio del cantiere, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno spazio più verde, accessibile e funzionale.

Più verde, più spazio pubblico

L’intervento ha previsto un ampliamento delle aree pedonali e del verde, con nuove alberature e arredi urbani, oltre a pavimentazioni drenanti e soluzioni pensate per migliorare il comfort urbano anche nei mesi più caldi. Un investimento complessivo di circa 267mila euro.