Comala, è sempre polemica. Il centrodestra attacca il sindaco Lo Russo

Prosegue la "soap opera" di Comala, con una parte del centrodestra che attacca il sindaco Stefano Lo Russo e ribadisce: "La cosa pubblica va gestita come una cosa pubblica". L'occasione è stata la Commissione controllo di Gestione richiesta del vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, dopo il passo di lato di Ferrucci Hub, risultato vincitore del bando della Circoscrizione 3 per la concessione del compendio di corso Ferrucci 65.

Mobilitazione per Comala

Dopo una mobilitazione fisica e con oltre 30mila firme in difesa degli attuali gestori, la cordata guidata da Social Innovation Team Italia Spa ha mandato una lettera al Comune dando la disponibilità a portare avanti il loro progetto in uno spazio diverso da quello del quello del quartiere Cit Turin.

Opposizioni all'attacco

Al momento gli uffici di Palazzo Civico stanno lavorando per capire quali strutture comunali siano al momento disponibili e quale può essere il possibile percorso amministrativo per l'assegnazione a Ferrucci Hub. Una soluzione - quest'ultima - contestata da Fratelli d'Italia, Lega e Torino Bellissima perché rischia di aprire un precedente.

Il senso della polemica delle opposizioni è che chi ha vinto un bando pubblico possa poi "contrattare" direttamente con l'amministrazione per avere un altro immobile, facendo venire meno la "fiducia" nel sistema della gare. Il confronto tra le minoranze e la vicesindaca Michela Favaro in commissione è durato oltre due ore, a tratti anche acceso.

Firrao si è spinto più in là e ha presentato un'interpellanza per chiedere al Comune quali siano i punteggi attribuiti nel dettaglio (dal punto di vista economico-finanziario e così via) ai progetti presentati da Ferrucci Hub e da Comala, gli unici due partecipanti al bando della Circoscrizione 3. Vuole chiarezza anche il capogruppo dei Radicali Silvio Viale, che ha chiesto di poter avere la lettera mandata da Social Innovation Team Italia Spa.

Comala fino a luglio 2026

Sullo sfondo solo una piccola certezza: le attività attuali di Comala proseguiranno almeno fino a luglio 2026. Ma il domani resta un grosso punto interrogativo.