Aperto il bando per quattro chioschi della Circoscrizione 3

La Circoscrizione 3 ha aperto il bando pubblico per l’assegnazione di chioschi sul territorio. Quattro le postazioni interessate: corso Duca degli Abruzzi 92G, corso Racconigi 115, corso Francia 303 e piazza Rivoli 6.

Gli interessati hanno tempo fino al 28 maggio 2026 per presentare la propria offerta tecnica ed economica. L’asta pubblica si terrà il giorno successivo, 29 maggio, presso Palazzo Civico, e l’assegnazione avverrà seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito dalla delibera n. 290/2025 del 26 maggio 2025 e dalla determinazione dirigenziale n. 606 del 3 febbraio 2026.

I candidati dovranno presentare tutta la documentazione prevista dal bando entro i termini indicati, pena l’esclusione dalla procedura. L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare punti vendita e servizi di prossimità in alcune delle vie più frequentate della Circoscrizione, favorendo attività commerciali e culturali a contatto con i cittadini.

Ulteriori informazioni: https://bandi.comune.torino.it/bando/avviso-asta-pubblica-6-2026-procedura-evidenza-pubblica-lassegnazione-diritto-superficie.