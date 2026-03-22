Precipita dalla tribuna durante la partita, trasportato al Cto con diverse fratture

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 22 marzo 2026, al campo da calcio di corso Ferrucci, al Cit Turin, dove una persona è precipitata dalla tribuna riportando diverse fratture.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero. I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, stabilizzando il ferito prima del trasporto in ospedale.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Cto. Le sue condizioni, pur serie per le fratture riportate nella caduta, non sarebbero tali da far temere per la vita. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è escluso che si sia trattato di una caduta accidentale.