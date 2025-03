Ciclabile, panchine green e toret: ecco come cambia il Borgo Rossini

Sono stati eseguiti i seguenti lavori: il rinnovo della staccionata lungo Dora Firenze, un nuovo attraversamento pedonale rialzato in lungo Dora Firenze/corso Verona, l'installazione di nuove panchine green in Corso Regio Parco, una nuova pista ciclabile in corso Verona e infine, è stato posizionato il nuovo Toret in Lungo Dora Firenze.

Un quadro interessante

Nel complesso gli interventi ammontano a circa 50mila euro, che si inseriscono nel quadro più grande di riqualificazione del quartiere che ha previsto altri interventi come la pista ciclabile in Lungo Dora Firenze e l’avvio del cantiere per la riqualificazione dell’ex Ospedale Maria Adelaide.