A Moncalieri le telecamere di videosorveglianza nel mirino dei vandali

Mentre il sindaco Paolo Montagna annuncia nuovi investimenti sul fronte della sicurezza e delle telecamere, Moncalieri fa i conti con tre 'occhi elettronici' finiti k.o. negli ultimi giorni.

Le tre telecamere messe k.o.

Grazie all'utilizzo di vernice rossa, sono state messe fuori servizio quella posizionata in via San Martino, quella sistemata nei pressi delle scuole di via Pannunzio e infine quella che si trova nei pressi del Carrefour di Borgo Aje. La ditta incaricata della manutenzione è stata già chiamata ad intervenire per rimettere tutto in funzione, ma intanto è iniziata la caccia al vandalo (o al gruppo) che si è reso protagonista di questo triplice episodio.

Azione premeditata o scherzo?

Al momento è impossibile capire se si sia trattato di un'azione premeditata per danneggiare in modo consapevole la cosa pubblica o si si sia trattato dello scherzo di pessimo gusto di qualche ragazzino annoiato. Pare però che un'altra telecamera abbia ripreso in un caso una donna che utilizzava un'asta di quelle utilizzate per fare i selfie che avrebbe raggiunto la sommità per coprire con lo spray uno degli 'occhi elettronici'.

La Polizia locale e le forze dell'ordine stanno investigando per riuscire a risalire alla persona che si è resa protagonista di questi atti di vandalismo e inciviltà.