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Economia e lavoro | 25 marzo 2026, 15:13

Gli agenti immobiliari cambiano la "testa": Enrico Fenoglio è il nuovo presidente Fimaa Piemonte fino al 20029

Il nuovo numero uno ha già guidato la categoria di Asti e la Confcommercio di quella provincia. Nessun incarico per i torinesi

I nuovi vertici di Fimaa Piemonte

I nuovi vertici di Fimaa Piemonte

Nuovi vertici per Fimaa Piemonte, l'associazione di categoria che raggruppa gli agenti immobiliari. Si è infatti tenuto il rinnovo degli organi direttivi per la consigliatura 2026–2029.

Alla presidenza regionale è stato eletto Enrico Fenoglio, già Presidente di FIMAA Asti e Confcommercio Asti, figura di consolidata esperienza e riferimento nel settore della mediazione immobiliare. Al suo fianco, sono state nominate Vice Presidenti Simona Trucco (Fimaa Cuneo), con incarico di Vice Presidente Vicario, e Patrizia Corniani (Fimaa Vercelli).

Il nuovo assetto dirigenziale si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo della federazione sul territorio, valorizzando le competenze professionali degli associati e promuovendo iniziative strategiche a supporto delle federazioni provinciali.

FIMAA è la federazione dei mediatori immobiliari più rappresentativa sul territorio regionale e nazionale” – ha dichiarato Fenoglio – “FIMAA Piemonte sarà un volano per tutte le nostre federazioni provinciali ed un supporto strategico operativo, in grado di accompagnare il settore verso nuove sfide e opportunità”.

Con questo rinnovo, FIMAA Piemonte conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita e la qualificazione della categoria, puntando su innovazione, formazione e sinergia tra le diverse realtà territoriali
 

Massimiliano Sciullo

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