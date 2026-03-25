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Economia e lavoro | 25 marzo 2026, 16:50

Annullato lo sciopero degli autisti di venerdì 27 marzo: trovato l'accordo tra azienda e sindacati

In busta mancheranno 20 euro, ma resta il contratto di secondo livello

Gli autisti in sciopero a Pinerolo

Gli autisti in sciopero a Pinerolo

Annullato lo sciopero di otto ore proclamato per venerdì 27 marzo.

La decisione è stata presa dalle segreterie dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e la Rsu aziendale dopo la chiusura dell’accordo con l’azienda Arriva.

Gli autisti, che avevano già incrociato le braccia a febbraio, rischiavano di perdere il contratto di secondo livello e dai 200 ai 300 euro in meno sullo stipendio. Con il nuovo accordo tra taglio in busta e welfare aggiuntivo, ci rimetteranno 20 euro al mese.

redazione

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