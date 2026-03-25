Rugby Oltre le Sbarre: al Lorusso Cutugno di Torino una rappresentanza Nazionale si allena con i detenuti de La Drola Rugby

Si è svolta presso la Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino la seconda tappa del progetto di responsabilità sociale “Rugby Oltre le Sbarre”, promosso dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con il brand di sportswear italiano Macron, partner tecnico dell’ItalRugby. Un pomeriggio intenso di sport e condivisione ha visto protagonisti i detenuti della squadra La Drola Rugby insieme a una rappresentanza delle Nazionali italiane maschile, femminile e Under 20.

Fondata dall'ex azzurro Walter Rista, La Drola Rugby è la squadra di rugby del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino: è mediamente formata da circa 30 detenuti di molteplici etnie e religioni, e dalla stagione 2011 – 2012 milita nel Campionato Regionale Piemontese di serie C su deroga dal Consiglio Federale F.I.R.

220 i detenuti complessivamente entrati finora nel progetto.Oltre 100 detenuti giocatori hanno raggiunto il fine pena o i domiciliari. 40% giocatori usciti dal carcere per fine pena praticano il rugby in squadre italiane