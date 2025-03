Altro incidente in Tangenziale Nord di Torino: due veicoli coinvolti, uno ribaltato

Un nuovo sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 marzo, sulla Tangenziale Nord di Torino, tra lo svincolo di Falchera e la Barriera di Settimo Torinese.



Due veicoli sono stati coinvolti, uno dei quali si è ribaltato. Nonostante l'entità dello scontro non si registrano feriti gravi. Lievi disagi alla circolazione. Sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale. Vigili del Fuoco in loco per la messa in sicurezza dei mezzi e 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte.