Moncalieri e La Loggia organizzano una gara di sci per ricordare Giovanni Terminiello

Un momento di sport per ricordare un servitore dello Stato troppo presto strappato all'amore dei suoi cari. Moncalieri e La Loggia promuovono una gara di sci in memoria di Giovanni Terminiello, l’appuntamento dei carabinieri morto a 55 anni il 5 gennaio scorso a causa di un terribile male, i cui funerali si sono svolti presso la chiesa della Collegiata di Santa Maria della Scala.

L'appuntamento domenica 29 marzo

L’iniziativa, promossa dallo Sci Club La Loggia, invita tutti all'appuntamento domenica 29 marzo a Montgenèvre, in Francia, per quello che sarà il “1° Memorial Gianni Terminiello”. Una gara sociale che non è solo sport, ma vuole essere un tributo alla memoria: Giovanni, infatti, era figlio d’arte.

Suo padre, Giuseppe Terminiello, anche lui carabiniere, perse la vita il 2 maggio 1977 durante un servizio di radiomobile, assassinato in uno scontro a fuoco in via Tiepolo. Proprio a lui e al suo collega Gubbioni è intitolato il piazzale accanto alla caserma dell’Arma a Moncalieri, dove è stato posizionato un monumento in loro ricordo.

Il ricavato devoluto in beneficienza

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza, con l'intento di mantenere vivo il ricordo di un paladino della legalità.