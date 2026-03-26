Alberi e grossi rami sulle strade: Angrogna alle prese con l’emergenza

È stata una notte di lavoro per la squadra Aib (Antincendio boschivo) e Protezione civile di Angrogna, a causa del forte vento che ha messo in crisi la viabilità del paese. “La squadra è stata attivata dal sindaco ieri notte (mercoledì 25 marzo, ndr) alle 23 circa a seguito di numerose segnalazioni di piante cadute su strada Vaccera, sulla strada del fondo valle, sulla strada provinciale che sale al capoluogo, in zona Serre” racconta la vicesindaco Silvia Monnet.

Su strada Sonagliette, cadendo un albero ha colpito un palo della Telecom: “Lì sono intervenuti prima di tutto i Vigili del fuoco, probabilmente su segnalazione dei cittadini, che hanno provveduto a liberare un passaggio. Poi, i volontari Aib e Protezione civile, hanno adeguatamente messo in sicurezza la strada” continua.

Per tutta Angrogna si vedono ancora le tracce degli effetti delle forti raffiche della nottata: “Ci sono rami più meno grandi abbattuti dal vento su tutte le strade del territorio” conclude Monnet.