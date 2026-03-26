A Bricherasio case senza energia elettrica e strade chiuse nella notte a causa del vento

Quella appena trascorsa è stata una notte di disagi a Bricherasio a causa delle forti raffiche di vento. Le case in zona Badariotti sono rimaste senza corrente elettrica mentre sulla circonvallazione, all’altezza del supermercato In’s una pianta è caduta sulla strada. L’albero è stato rimosso nella notte e la circolazione sulla circonvallazione è ripresa regolare mentre rimane chiusa la strada che collega il cimitero al sottopassaggio sempre per la caduta di una pianta.
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