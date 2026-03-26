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Cronaca | 26 marzo 2026, 09:22

A Bricherasio case senza energia elettrica e strade chiuse nella notte a causa del vento

Una pianta si è abbattuta sulla circonvallazione ed è stata rimossa

La pianta che blocca la strada del cimitero

La pianta che blocca la strada del cimitero

Quella appena trascorsa è stata una notte di disagi a Bricherasio a causa delle forti raffiche di vento. Le case in zona Badariotti sono rimaste senza corrente elettrica mentre sulla circonvallazione, all’altezza del supermercato In’s una pianta è caduta sulla strada. L’albero è stato rimosso nella notte e la circolazione sulla circonvallazione è ripresa regolare mentre rimane chiusa la strada che collega il cimitero al sottopassaggio sempre per la caduta di una pianta.

Elisa Rollino

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