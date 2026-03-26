Dimissioni in massa, Rubiana senza numeri tornerà al voto nel 2027

Cala il sipario, prima del finale, sul municipio di Rubiana. Il "terremoto" politico che covava da settimane è deflagrato negli ultimi giorni, travolgendo la giunta della sindaca Rossella Cogerino a meno di due anni dal suo brindisi per l'insediamento. Per il Comune della Val di Susa si apre ora una stagione di "reggenza” tecnica.

Il blitz dei dimissionari

Tutto si è consumato nello spazio di poche ore con sei consiglieri che hanno messo nero su bianco le proprie dimissioni, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di restare a galla.

A firmare la "condanna" politica della maggioranza è stato un asse inedito e letale: da una parte gli ex fedelissimi della sindaca, Luca Fabbroni (l’ex vicesindaco a cui erano state revocate le deleghe appena un mese fa), Denise Franchino e Stefano Barbero; dall’altra i volti dell’opposizione, Alberto Capellaro, Maria Cecilia Bo e Carlo Rizzo.

Matematica alla mano, con sei uscite su undici, il Consiglio comunale è diventato un guscio vuoto: niente numeri, niente maggioranza, niente possibilità di andare avanti.

Arriva il Commissario: Marita Bevilacqua al timone

Il verdetto da Torino non si è fatto attendere. Il Prefetto, preso atto del "fuggi fuggi" generale, ha firmato il decreto di sospensione del Consiglio. A gestire l'ordinaria amministrazione di Rubiana sarà ora il viceprefetto Marita Bevilacqua, nominata Commissario prefettizio.

Sarà lei a traghettare il paese attraverso questo limbo. I tempi tecnici per correre alle urne già questo maggio sono ormai scaduti. Rubiana resterà quindi ccommissariata per un anno intero, con il ritorno al voto fissato solo per la primavera del 2027.