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Cronaca | 26 marzo 2026, 09:16

Piante abbattute dal vento a Luserna San Giovanni: Vigili del fuoco e Polizia locale al lavoro

La strada che porta al Rifugio Carlo Alberto a San Giovanni è stata chiusa alla circolazione

Piante abbattute dal vento a Luserna San Giovanni: Vigili del fuoco e Polizia locale al lavoro

Vigili del fuoco e Polizia locale sono al lavoro questa mattina, giovedì 26 marzo, per risolvere i problemi provocati dal forte vento della scorsa notte. Due alberi sono caduti infatti in zona Pontevecchio quindi verso Luserna e nella zona della casa di riposo Rifugio Carlo Alberto, sulla collina di San Giovanni. Proprio la strada pubblica verso il Rifugio è stata chiusa alla circolazione.

I Vigili del fuoco stanno rimuovendo le piante che occupano il sedime stradale e quelle che rendono pericoloso il passaggio.

Elisa Rollino

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