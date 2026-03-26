Piante abbattute dal vento a Luserna San Giovanni: Vigili del fuoco e Polizia locale al lavoro

Vigili del fuoco e Polizia locale sono al lavoro questa mattina, giovedì 26 marzo, per risolvere i problemi provocati dal forte vento della scorsa notte. Due alberi sono caduti infatti in zona Pontevecchio quindi verso Luserna e nella zona della casa di riposo Rifugio Carlo Alberto, sulla collina di San Giovanni. Proprio la strada pubblica verso il Rifugio è stata chiusa alla circolazione.

I Vigili del fuoco stanno rimuovendo le piante che occupano il sedime stradale e quelle che rendono pericoloso il passaggio.