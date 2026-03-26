Incendio ad Angrogna: Vigili del fuoco e Aib in località Raggio

I Vigili del fuoco con autobotte e i volontari dell'Aib (Antincendi boschivi) sono all'opera in queste ore per spegnere l'incendio che si sta propagando da località Raggio nel Comune di Angrogna.

A prendere fuoco è un tratto di bosco a fianco della strada provinciale che sale al capoluogo San Lorenzo. Le fiamme si stanno propagando velocemente a causa del vento e si sta cercando di bloccare l'incendio vicino a un'abitazione in mezzo al bosco. Sul posto è presente anche la vicesindaco di Angrogna, Silvia Monnet.

Nonostante le operazioni di spegnimento siano ancora in corso comincia a farsi strada l'ipotesi che l'innesco sia doloso. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco per segnalare i fumo che si è alzato dai boschi.

Aggiornamento delle 17

L'incendio è spento. Ma le operazioni di bonifica, per colpa del forte vento, andranno avanti per tutta la notte, con le Aib dell'area 24 che si alterneranno ogni 4 ore.