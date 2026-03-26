Truffe e raggiri, la Polizia locale e l'assessore Porcedda incontrano le persone con disabilità

Un incontro di educazione civica per conoscere il ruolo delle forze dell’ordine, i diritti e i doveri del cittadino e le principali strategie per evitare truffe e prevenire i rischi.

Si è svolto questo pomeriggio alle Fonderie Sociali di via Fagnano 30, l’evento formativo dal titolo “Io, noi, il mondo: parliamone” dedicato alle persone con disabilità psichica medio-lieve, realizzato dalla cooperativa sociale San Donato, in collaborazione con il Reparto di Polizia di Prossimità del Corpo di Polizia Locale di Torino e l’assessorato alla sicurezza della Città di Torino.

Consigli utili e strumenti pratici

L’iniziativa nasce dalla volontà di fornire strumenti pratici di autonomia e protezione a persone che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità, costruendo un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Un vero e proprio laboratorio di parola e confronto che oggi coinvolge circa dieci utenti e due educatrici del servizio di Autonomia per persone con Disabilità (S.A.D.) della cooperativa San Donato. Pensato per dare forma alle tante domande che gli utenti portano quotidianamente: questioni di attualità, curiosità, temi personali o sociali che chiedono di essere nominati, condivisi, approfonditi. Oggi è diventato un luogo in cui esercitare cittadinanza, consapevolezza e relazione.

La metodologia utilizzata dai laboratori è un approccio multimodale con l’alternanza tra visione di materiali audiovisivi, giochi, lavori di gruppo e testimonianze esterne. Durante l’incontro di oggi gli agenti della Polizia Locale hanno affrontato, con un linguaggio accessibile e modalità interattive, tre aree fondamentali: i documenti e l’identità con le istruzioni pratiche su quali documenti portare con sé, come conservarli e come esibirli correttamente durante un controllo, trasformando un momento di potenziale ansia in un normale esercizio di cittadinanza; la prevenzione truffe con una guida per riconoscere i raggiri più comuni (finti tecnici, truffe telefoniche o per strada) e l’importanza di chiedere aiuto senza timore; conoscere le Forze dell’Ordine e un orientamento sulle diverse competenze (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato) per sapere sempre a chi rivolgersi in caso di necessità o emergenza.

L’evento ha previsto momenti di simulazione pratica e un ampio spazio dedicato alle domande degli utenti, per permettere a ciascuno di esprimere dubbi e raccontare esperienze vissute in un contesto protetto e d’ascolto.

«Questo incontro – afferma l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale della Città di Torino Marco Porcedda – non è solo una lezione di educazione civica, ma un passo concreto verso l’autonomia e l’inclusione sociale. Vogliamo che tutti i cittadini, e a maggior ragione quelli con disabilità, vedano nella divisa un punto di riferimento amichevole, un alleato a cui rivolgersi con fiducia in ogni circostanza. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di integrazione sociale e prossimità volto a rendere Torino una città sempre più sicura, accogliente e a misura di tutti. Le persone con disabilità sono spesso identificate dai malintenzionati come "bersagli facili" per truffe o raggiri. Fornire strumenti pratici aumenta la loro capacità di difesa. Sapere che la Polizia Locale è al loro fianco funge da forte scudo psicologico”.

La novità degli agenti in bicicletta

Agenti della Polizia Locale pattugliano parchi, aree verdi e piste ciclabili su due ruote. È partito in via sperimentale, da alcuni giorni, il servizio organizzato dall’Aliquota Pronto Impiego Nord, che prevede tra i servizi di pattuglia sul territorio della Quinta Circoscrizione anche due agenti in bicicletta. In questa prima fase sperimentale, il servizio si snoderà tra i giardini pubblici, le piste ciclabili della circoscrizione e anche nel Parco della Pellerina. Gli agenti impegnati nel servizio hanno così la possibilità di sorvegliare i parchi e le piste ciclabili con un mezzo sostenibile che permette loro di spostarsi agevolmente e con discreta velocità nelle aree verdi.

Tra gli obiettivi dei civich a due ruote ci sarà quello di sviluppare un servizio di prossimità per i cittadini che frequentano i parchi. Gli agenti raccoglieranno eventuali segnalazioni di necessità di manutenzioni, vigileranno sulle soste irregolari sulle piste ciclabili, su atti di vandalismo e situazioni di degrado, sempre in contatto con la centrale operativa e con tutte le altre pattuglie presenti sul territorio.

Con l’arrivo della bella stagione il servizio potrà essere potenziato con più turni e agenti impegnati.