Telefonate spam e truffe: perché continuano ad arrivare ogni giorno (e cosa può davvero proteggerci)

Telefonate da numeri sconosciuti, anche più volte al giorno. Proposte commerciali insistenti, registrazioni automatiche, operatori aggressivi. Per milioni di italiani il telefono è diventato una fonte quotidiana di disturbo, se non di vero e proprio rischio.

Il fenomeno del telemarketing selvaggio continua infatti a crescere e, accanto alle semplici chiamate commerciali, si moltiplicano anche le truffe telefoniche sempre più sofisticate.

Molti cittadini si chiedono se esista un modo concreto per difendersi. In questo articolo vediamo perché le chiamate spam continuano ad arrivare, come funzionano le truffe telefoniche e quali strumenti possono aiutare a proteggere il proprio telefono.

Un business miliardario

In Italia si stimano circa 15 miliardi di telefonate commerciali all’anno, per un giro d’affari che supera i 3 miliardi di euro.

Il sistema coinvolge una filiera molto ampia composta da:

call center italiani ed esteri

società che vendono database di contatti

piattaforme automatiche di chiamata

intermediari nei settori energia, telefonia e finanza

Le telefonate riguardano soprattutto offerte su luce e gas, contratti telefonici o servizi finanziari. Accanto alle attività legali operano anche circuiti fraudolenti che sfruttano le stesse tecnologie per colpire i cittadini.

Le nuove misure contro i numeri falsi

Il quadro normativo italiano, coordinato da AGCOM e dal Garante per la Privacy, negli ultimi anni è diventato più rigoroso.

Gli operatori che svolgono attività di telemarketing devono essere registrati nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). Sono inoltre previsti obblighi di identificazione chiara del chiamante e sanzioni per chi utilizza in modo scorretto i dati personali o viola le regole sul consenso.

Sulla carta il sistema è regolato. Nella pratica, però, molti soggetti cercano di aggirare i vincoli tecnici e normativi attraverso due strategie principali.

La prima è l’uso di prefissi esteri. Molti call center impostano le proprie centrali per effettuare chiamate con numeri internazionali, spesso provenienti da paesi extra UE o dall’Europa orientale. Operando fuori dalla giurisdizione diretta delle autorità italiane, diventa più difficile applicare controlli e sanzioni.

Molti call center impostano le proprie centrali per effettuare chiamate con numeri internazionali, spesso provenienti da paesi extra UE o dall’Europa orientale. Operando fuori dalla giurisdizione diretta delle autorità italiane, diventa più difficile applicare controlli e sanzioni. La seconda è il cosiddetto CLI spoofing, cioè la manipolazione del numero chiamante. In questi casi il numero che appare sul display non è quello reale. Attraverso questa tecnica possono essere mostrati numeri mobili italiani, numeri fissi locali o prefissi di città conosciute.

Il risultato è che l’utente è più portato a rispondere e, se prova a richiamare o bloccare quel numero, può trovarsi di fronte a un’utenza inesistente o appartenente a un cittadino ignaro.

Negli ultimi anni AGCOM ha chiesto agli operatori telefonici di introdurre controlli tecnici per contrastare le falsificazioni più evidenti, verificando ad esempio che il numero esista davvero e che la chiamata provenga da reti autorizzate.

Si tratta di passi avanti importanti, ma non risolutivi. Continueranno infatti ad arrivare chiamate da call center legali italiani, telefonate da numeri esteri reali e alcune chiamate falsificate riusciranno comunque a superare i controlli. Inoltre i call center illegali aggiornano continuamente le proprie tecnologie per aggirare i blocchi.

In sintesi, le norme esistono e sono in evoluzione, ma chi vuole abusare del telefono come strumento di pressione commerciale o di truffa dispone ancora di margini tecnici per rendersi difficilmente tracciabile.

Per contrastare in modo più efficace le truffe telefoniche, nel 2025 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto nuove misure contro lo spoofing, la tecnica che permette di falsificare il numero visualizzato sul telefono.

Le chiamate moleste non spariranno

Nonostante queste misure, il problema non scomparirà. Secondo il Codacons continueranno ad arrivare:

chiamate da call center legali italiani

telefonate da numeri esteri reali

chiamate falsificate ma originate dall’Italia

contatti da numerazioni straniere autentiche

Inoltre i call center illegali utilizzano tecnologie sempre più avanzate per aggirare i sistemi di blocco.

Quando la telefonata diventa una truffa

Accanto al telemarketing aggressivo esistono vere e proprie frodi telefoniche. I truffatori sfruttano paura, urgenza e fiducia per convincere le vittime a fornire denaro o dati personali.

Tra i raggiri più diffusi ci sono:

il finto carabiniere o avvocato che parla di un incidente di un familiare

il falso operatore bancario che segnala movimenti sospetti

presunti consulenti che propongono investimenti ad alto rendimento

operatori luce e gas che spingono a cambiare contratto

Le vittime sono spesso persone anziane, ma negli ultimi anni le truffe colpiscono sempre più anche lavoratori e professionisti.

Perché queste truffe funzionano

Le truffe telefoniche funzionano perché sfruttano un meccanismo psicologico molto preciso. Una telefonata improvvisa che annuncia un problema urgente genera una forte reazione emotiva.

In quel momento di vulnerabilità il truffatore introduce la richiesta di denaro o informazioni.

Secondo diversi studi criminologici, il reato si verifica quando si incontrano tre fattori: un truffatore motivato, una vittima vulnerabile e l’assenza di un controllo efficace.

Come difendersi dalle chiamate sospette

Per ridurre i rischi è utile seguire alcune regole di base:

non comunicare mai dati personali o bancari al telefono

diffidare da richieste urgenti di denaro

verificare sempre l’identità di chi chiama

evitare di richiamare numeri sospetti

Accanto a queste precauzioni stanno nascendo anche strumenti tecnologici progettati per filtrare automaticamente le chiamate sospette.

Una soluzione per proteggere il telefono

Tra queste soluzioni c’è CallShield, un’app pensata per ridurre l’impatto delle chiamate spam e dei tentativi di truffa, senza complicare l’uso quotidiano del telefono.

CallShield utilizza sistemi di filtro che permettono di:

bloccare in automatico alcune tipologie di chiamate sospette, ad esempio quelle provenienti da numerazioni estere mascherate o da prefissi considerati a rischio

limitare le telefonate indesiderate mantenendo sempre raggiungibili i contatti importanti

impostare in modo semplice il livello di protezione desiderato, in base alle proprie abitudini (più difensivo per chi riceve molte chiamate di lavoro, più selettivo per chi vuole essere disturbato il meno possibile)

Un aspetto centrale riguarda la privacy: l’app non raccoglie la rubrica né i contatti personali non salva registri dettagliati delle chiamate su server esterni, la logica di filtraggio avviene sul dispositivo, con un impatto minimo sulle prestazioni.

L’obiettivo è restituire alle persone il controllo del proprio telefono, riducendo drasticamente le chiamate indesiderate senza rischiare di perdere quelle davvero importanti. CallShield funziona in background 24 ore su 24, intervenendo sul tentativo di chiamata sospetta prima ancora che arrivi allo schermo dell’utente.

Puoi scaricare l’app, direttamente cliccando qui, è semplice, sicura e tutela la tua privacy.

Una sfida ancora aperta

Il telefono resta uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati nella vita quotidiana, ma proprio per questo continua a essere sfruttato da chi cerca di vendere servizi aggressivamente o mettere in atto truffe.

Le nuove regole rappresentano un passo avanti, ma informazione, attenzione e strumenti adeguati restano le difese più efficaci per proteggersi dalle telefonate indesiderate.